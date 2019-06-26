استقرار أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق الجملة والليمون بـ20 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات والفواكه استقرارا صباح اليوم الأربعاء 26 – 6 – 2019 وذلك طبقا للأسعار المقررة فى سوق الجملة بالعبور .

واستقر سعر كيلو الطماطم ليتراوح بين 1.5 – 4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 – 4 جنيهات، بلغ سعر كيلو البصل 2.5 – 3.75 بزيادة 25 قرشا، وانخفض كوسة ليصل إلى 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو، ووصل سعر الفاصوليا 6- 9 جنيها للكيلو، وترواح الباذنجان البلدى 1.5 -3 جنيها للكيلو، والباذنجان الرومى 2 – 3 جنيها للكيلو، واستقر سعر الخيار البلدي عند 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة فترواح سعر الليمون البلدى 20- 30 جنيها للكيلو، واستقر سعر العنب الأصفر البناتى بين 5- 7 جنيهات للكيلو، والعنب الأحمر البناتى بين 5- 10 جنيهات للكيلو، العنب الأسود بين 8- 12 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر كيلو التفاح البلدى بين 3 – 7 جنيهات، وترواح سعر كيلو الكنتالوب بين 2 – 4 جنيهات، ترواح سعر كيلو المانجو العويس بين 20 – 30 جنيها .

الجدير بالذكر أن موسم الفواكه الصيفى لهذا العام، يشهد انخفاضا ملحوظا جدا فى الأسعار عن نظيره فى العام الماضى، حيث انخفضت بنسب تتجاوز الـ60% فى معظم الأصناف، ويرجع ذلك لزيادة الإنتاج المحلي، لهذه السلع، وزيادة نسبة المعروض عن العام الماضى بـ 30%، والضوابط التى اتخذتها الدولة لمنع احتكار هذه السلع.