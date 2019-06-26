ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 66.08 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء، حيث سجل خام برنت 66.08 دولار للبرميل، وذلك بمعدل ارتفاع بلغ 1.03 دولار للبرميل وذلك لأقرب شهر استحقاق كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 58.96 دولار للبرميل، بارتفاع 1.13 دولار وذلك عن التسوية السابقة.

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في نحو شهر، وذلك بدعم من توقف المصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء عن تراجع كبير في مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وذلك بمقدار 7.5 مليون برميل عند 474.5 مليون برميل.