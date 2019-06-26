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اختيار جامعة العريش ضمن 5 جامعات لتمثيل مصر فى مكافحة الفساد ونقل التجربة للدول الافريقية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:15 م
اختيار جامعة العريش ضمن 5 جامعات لتمثيل مصر فى مكافحة الفساد ونقل التجربة للدول الافريقية مجلس جامعة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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قال رئيس جامعة العريش، أنه تم إختيار جامعة العريش من ضمن خمس جامعات لتمثيل مصر في خطة مكافحة الفساد ونقل التجربة للدول الافريقية. 
 
واعلنت جامعة العريش فى بيان لها، توقيع الجامعة بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير اجهزة طبية، جاء الاعلان عن توقيع بروتوكول التعاون خلال  جلسة إنعقاد مجلس الجامعة اليوم  ، برئاسة الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة وبحضور أعضاء المجلس.
 
وأعلن رئيس الجامعة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لشراء الاجهزة الطبية لكلية الطب البشري التي سوف يتم بداية الدراسة فيها من العام القادم، ومقررا ان يشهد العام القادم ايضا البدء ببرنامج متميز للبترول والمياه بكلية العلوم.
 
تضمن الاجتماع مناقشة سرعة الانتهاء من تصحيح ورق الامتحانات وتسليم النتائج في أقرب وقت .

شمال سيناء

العريش

جامعة العريش

خطة مكافحة الفساد

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