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اتفاقيه تعاون بين جامعة جيانسو الصينية وجامعة طنطا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:14 م
اتفاقيه تعاون بين جامعة جيانسو الصينية وجامعة طنطا اتفاقيه تعاون بين جامعة جيانسو الصينية و جامعة طنطا
الغربية - مصطفى عادل

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وقعت جامعة جيانسو الصينية اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة طنطا ، اليوم الأربعاء ، بمقر ادارة الجامعة بطنطا بحضور الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ويوان شوكى رئيس الجامعة الصينية والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
 
وقال الدكتور الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك على المستوى الأكاديمي والعملي بين الجانبين المصري والصينى فى مجالات عديدة، مثل التبادل الطلابى وتبادل ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس واجراء الأبحاث العلمية المشتركة وعقد الموتمرات والمشروعات البحثية بين الجامعتين.
 
كما قام الدكتور مصطفي الشيخ باصطحاب رئيس الجامعة الصينية والوفد المرافق له في زيارة للكليات التي تضمنها الاتفاقية وهي الطب والعلوم والهندسة والزراعة للتعرف على طبيعة الاقسام العلمية والامكانيات المتاحة التي تضمها تلك الكليات.
 
و تفقد الوفد الصيني معامل الميكروبيولوجى والطاقة الحيوية والمعمل المركزي بقسم علم الحيوان والكيمياء الحيوية ومتحف التراث البيئي بكلية العلوم معربين عن سعادتهم بالامكانيات التى  تمتلكها تلك المعامل التى تناظر مثيلتها بالجامعات الصينية، كما تفقدوا معامل الإلكترونيات والخرسانه واساسيات التربة والبيئة بكلية الهندسة، والمعامل البحثية والطلابية والصوب الزراعية بكلية الزراعة معربين عن سعادتهم بالخضروات والفاكهه التى تنتجها الكلية بعد تذوقها.
 
وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود ذكى عميد كلية الهندسة، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم، والدكتور شريف جبر عميد كلية الزراعة.
 
اتفاقيه تعاون بين جامعة جيانسو الصينية و جامعة طنطا (1)
اتفاقيه تعاون بين جامعة جيانسو الصينية و جامعة طنطا

اتفاقيه تعاون بين جامعة جيانسو الصينية و جامعة طنطا (2)
اتفاقيه تعاون بين جامعة جيانسو الصينية و جامعة طنطا 

اتفاقيه تعاون بين جامعة جيانسو الصينية و جامعة طنطا (3)
اتفاقيه تعاون بين جامعة جيانسو الصينية و جامعة طنطا 

اتفاقيه تعاون بين جامعة جيانسو الصينية و جامعة طنطا (4)
اتفاقيه تعاون بين جامعة جيانسو الصينية و جامعة طنطا 

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 


جامعه طنطا

اتفاقيه تعاون

رئيس جامعه طنطا

جامعة جيانسو الصينية

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