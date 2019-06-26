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إصابة طالبتين بحالة إغماء بسوهاج أثناء أدائهما امتحان الكيمياء للثانوية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:52 ص
إصابة طالبتين بحالة إغماء بسوهاج أثناء أدائهما امتحان الكيمياء للثانوية سيارة إسعاف - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أصيبت الطالبة دميانة عشرى 17 سنة بمدرسة طهطا الإعدادى بنات بحالة إغماء أثناء أدائها امتحان الثانوية العامة فى مادة الكيمياء، وتم نقلها إلى المستشفى، فيما أصيبت الطالبة فرحة مدحت عبد المنعم 16 سنة بالمدرسة الرسمية للغات بمركز المنشأة بحالة إغماء أثناء أدائها امتحان الثانوية العامة، وتم نقلها إلى المستشفى بسيارة الإسعاف.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

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