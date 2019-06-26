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إخلاء عقار مائل مكون من 12 طابق بدار السلام تمهيداً لإزالته.. صور

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:55 م
إخلاء عقار مائل مكون من 12 طابق بدار السلام تمهيداً لإزالته.. صور إخلاء عقار مائل
كتب سيد الخلفاوى

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رصدت محافظة القاهرة وجود عقار مائل كائن فى شارع الوحدة، تقاطع شارع التل، بحى دار السلام جنوب العاصمة، مكون من 12 طابق "ارضى و11 دور"، تم بناءه بدون ترخيص ، حيث قررت المحافظة إخلاء العقار وإزالته بالكامل. 
 
من جانبه تفقد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، موقع العقار، حيث كلف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة الجنوبية بمعاينة العقار على وكتابة تقرير فنى وهندسى بنتيجة المعاينة.
 
وأكد نائب محافظ القاهرة، أنه بناءا على نتيجة التقرير الذى أعدته اللجنة تقرر إخلاء العقار وإزالته بالكامل خاصة أنه تم بناؤه بدون ترخيص، وتم إخطار قسم الشرطة، لفرض كردون أمنى لمنع مرور المواطنين حول العقار، حفاظا على حياتهم، وذلك بالتنسيق مع العميد طارق اليمنى رئيس حى دار السلام.
 

إخلاء عقار مائل (1)
إخلاء عقار مائل (1)

إخلاء عقار مائل (2)
إخلاء عقار مائل (2)

إخلاء عقار مائل (3)
إخلاء عقار مائل (3)

إخلاء عقار مائل (4)
إخلاء عقار مائل (4)
 

دار السلام

عقار مائل

هدم عقار مائل

محافظة القاهرة

الابنية المخالفة

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