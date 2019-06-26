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أمن القاهرة يدفع برجال المرور و الشرطة النسائية بمحيط الاستاد قبل مباراة الكونغو

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:44 ص
أمن القاهرة يدفع برجال المرور و الشرطة النسائية بمحيط الاستاد قبل مباراة الكونغو شرطة نسائية
كتب عبد الرحمن سيد

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دفعت  مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، بالأكمنة على الطرق المؤدية للعاصمة ورجال المرور والحماية المدنية و الشرطة النسائية لتأمين بوابات ستاد القاهرة الدولى؛ حيث ينطلق مساء اليوم لقاء منتخبي مصر و الكونغو.
 
وستقوم عناصر الشرطة النسائية، بقيادة العميد حنان هجرس مدير قطاع حقوق الأنسان بمديرية أمن القاهرة ، بتفتيش حقائب السيدات قبل دخولهن الإستاد كنوع من تأمين الاستاد وتحسبا لتواجد أى مخالفة.
 
 
وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وبمحيط الاستاد التي تقام فيه مباراة افتتاح مباريات أمم إفريقيا 2019 والشوارع المؤدية إليه، كما تم تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الأستاذ بسهولة ويسر وتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.
 
 
وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تقام بين 21 يونيو و19 يوليو. وتأهل 24 فريقا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخ المونديال الإفريقي بعد زيادة عددها مؤخرا، إذ كانت المنافسات السابقة تقام بمشاركة 16 منتخبا فقط،
 
 

امن القاهرة

امم افريقيا

استاد القاهرة الدولى

تامين الطرق

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