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أكرم أوغلو يوجه تحذيرا خفيا لأردوغان بعد فوزه فى إسطنبول.. اعرف ماذا قال

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:21 م
أكرم أوغلو يوجه تحذيرا خفيا لأردوغان بعد فوزه فى إسطنبول.. اعرف ماذا قال اردوغان
كتبت ريم عبد الحميد

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وجه أكرم إمام أوغلو الفائز فى انتخابات عمدة إسطنبول، تحذيرا خفيا للرئيس التركى رجب طيب أردوغان من أجل احترام الديمقراطية، وقال إن كل من يقرر ألا يخدم الشعب ويجعل الأولوية لمستقبله السياسة سيتم فضحه.

وفى مقابلة أجراها مع كريستيان أمانبور فى شبكة "سى إن إن" الأمريكية، بعد أيام من فوزه الكبير على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أكرم داود أوغلو أن السباق كان اختبارا استثنائيا للتقاليد الديمقراطية فى تركيا.

وقال إمام أوغلو إن انتخابات الإعادة التى أجريت فى 23 يونيو الماضى قد أظهرت أن لا أحد، لا فرد ولا سلطة، يمكن أن تقف أمام إرادة الشعب، ولا يملك أى سياسة ترف تداخل هذه الحقيقة، وأضاف إمام أوغلو الذى وجه هزيمة مذلة لحزب أروغان، أن هذا ليس تهديدا، بل هو الكيفية التى يجب أن تسير بها الأمور.

وعن انتصاره الذى اعتبر اتهاما دامغا لحزب العدالة والتنمية من سكان إسطنبول الذين ألقى العديد منهم باللوم على أردوغان فى الأزمة الاقتصادية والبطالة المرتفعة،  قال إمام أوغلو إنه حمل وجهة النظر التى جعلته يجتاز الاختبار بنجاح.

وتابع قائلا إن الانتصار الذى تحقق شهد إثبات سكان إسطنبول شرعية الانتخابات وحمايتها، فلا أحد يستطيع أن يتدخل فى الانتخابات بمثل هذا المدى مرة أخرى.

 

 

 


اسطنبول

اكرم داود اوغلو

اردوغان

تركيا

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