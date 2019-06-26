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أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% مع هبوط مخزونات الخام

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:03 م
أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% مع هبوط مخزونات الخام إنتاج النفط - أرشيفية
رويترز

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صعدت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة، اليوم، الأربعاء، وسجلت أعلى مستوياتها فى حوالى شهر، بدعم من بيانات حكومية، أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع فى مخزونات الخام، وانخفاضات مفاجئة فى مخزونات المنتجات المكررة فى الولايات المتحدة، بينما سجلت صادرات النفط مستوى قياسيا مرتفعا.

وأنهت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.44 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.49 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكى، غرب تكساس الوسيط، 1.55 دولار، أو 2.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 59.38 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة، هبطت 12.8 مليون برميل الأسبوع الماضى، متجاوزة بفارق كبير توقعات المحللين التى أشارت إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل، ومسجلة أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2016.

وانخفض صافى واردات أمريكا من الخام الأسبوع الماضى، بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، وارتفع مجمل الصادرات إلى 3.8 مليون برميل، متجاوزا مستواه القياسى السابق البالغ 3.6 مليون برميل يوميا الذى سجله فى فبراير.

وتنتظر السوق اجتماع مجموعة العشرين فى مطلع الأسبوع القادم، يليه اجتماع أوبك مع منتجين رئيسيين غير أعضاء بالمنظمة، والذين يشكلون مجموعة تعرف باسم أوبك +، فى الأول والثانى من يوليو.

وستناقش المجموعة تمديد تخفيضات انتاج النفط للنصف الثانى من هذا العام.


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