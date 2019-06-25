سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

72 % من الأطفال والمراهقين يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من الدراما

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:15 م
72 % من الأطفال والمراهقين يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من الدراما التدخين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، على أنه فى مايو 2015 وافق رئيس الجمهورية على رعاية ميثاق الشرف الأخلاقى الذى تم إعداده مع نقابة المهن التمثيلية لترشيد مشاهد التدخين والمخدرات بالدراما، وشهد مراسم توقيع الوثيقة رئيس مجلس الوزراء لاسيما وأن هذه الفترة كانت مشاهد التدخين والمخدرات تتراوح بين (15 إلى 20%) من المساحة الزمنية للدراما، وما يقرب من 90% من الأعمال الدرامية التى تتضمن مشاهد التدخين والمخدرات تغض الطرف عن عرض تداعيات المشكلة.

 

وأوضحت الوزارة، أنه منذ توقيع الميثاق وعقد 7 مؤتمرات وورش عمل تفاعلية مع صناع الدراما، ونقل الدراسات العلمية ورصد وتحليل مضمون مشاهد التدخين والمخدرات وتأثيرها على الأطفال والنشء خاصة وأن الأبحاث العلمية، تؤكد أن 72% من الأطفال والمراهقين يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من الدراما المصرية وأن ذلك أدى إلى انخفاض 50% فى عدد مشاهد التدخين والمخدرات فى رمضان هذا العام بالمقارنة برمضان العام الماضى كما أن تحليل المضمون يؤكد تنامى اهتمام الدراما بقضية المخدرات ورسائل التوعية بمخاطرها وهو ما ظهر فى بعض المسلسلات بأن الإدمان مرض يمكن التعافى منه، بالإضافة إلى خطورة المراكز العلاجية غير المرخصة والتى يديرها غير المختصين كما عرضت بعض المشاهد التى تُظهر خطورة مخدر الاستروكس وتأثيره على الجهاز العصبى للمتعاطى.

 

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى العالم به سنويا.


التضامن

الأطفال والمراهقين

التدخين والمخدرات

الدراما المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإبراشى يواصل حديثه عن بطولة أمم أفريقيا.. ويبرز تطوع شباب لتنظيف الاستاد.. مصطفى يونس: أكبر مكسب بالبطولة شركة تذكرتى.. وطبيبة متطوعة: دربنا أطباء على توعية الجمهور من خطر التدخين

الأحد، 23 يونيو 2019 11:58 م

100 مليون صحة تحذر: التدخين سبب رئيس فى الإصابة بالنوبات القلبية

السبت، 22 يونيو 2019 04:00 ص

"الصحة" تحذر من أضرار التدخين على الفم والأسنان.. أبرزها "سرطان الفم"

السبت، 22 يونيو 2019 12:00 ص

100 مليون صحة: التدخين يقتل واحدا من بين كل اثنين مدخنين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:08 م

قبل 2500 عام... تدخين الحشيش عادة أساسية فى مراسم الجنازة.. صور

الأحد، 16 يونيو 2019 04:27 م

"100 مليون صحة": المحيطون بالمدخن يتأثرون بأمراض التدخين

الأحد، 16 يونيو 2019 01:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة