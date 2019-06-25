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5 نقاط رئيسية تلخص الخطة الإخوانية لاستهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:50 ص
5 نقاط رئيسية تلخص الخطة الإخوانية لاستهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليها الارهابية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وضعت جماعة الإخوان، 5 بنود فى مخططها الإرهابى لاستهداف البلاد فى ذكرى 30 يونيو المقبلة، وفقاً لما كشفه الأمن الوطى بعد ضبط 8 من كوادرها.
 
وتتمثل البنود الخمس فى:
 
1 ـ إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهاربية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية.
 
2 ـ تمويل التحركات المناهضة بالبلاد.
 
3 ـ القيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة.
 
4 ـ الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
5 ـ التحريض ضد الدولة عبر القنوات الفضائية التى تبث من الخارج.
 
 
 

الاخوان

30 يونيو

زياد العليمي

خلية اخوانية

اعمال تخريببية

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