5 نقاط رئيسية تلخص الخطة الإخوانية لاستهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضي

وضعت جماعة الإخوان، 5 بنود فى مخططها الإرهابى لاستهداف البلاد فى ذكرى 30 يونيو المقبلة، وفقاً لما كشفه الأمن الوطى بعد ضبط 8 من كوادرها.

وتتمثل البنود الخمس فى:

1 ـ إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهاربية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية.

2 ـ تمويل التحركات المناهضة بالبلاد.

3 ـ القيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة.

4 ـ الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

5 ـ التحريض ضد الدولة عبر القنوات الفضائية التى تبث من الخارج.