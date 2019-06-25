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5 مخالفات يجوز التصالح فيهم أمام محكمة الجنح .. تعرف عليهم

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:00 ص
5 مخالفات يجوز التصالح فيهم أمام محكمة الجنح .. تعرف عليهم مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين عن المخالفات التى من الجائز فيها التصالح بين المتخاصمين، و"اليوم السابع"، يوضح المخالفات التى يمكن التصالح فيها وفقاً للقانون.

ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون حدد المخالفات التى يمكن فيها التصالح بين المتخاصمين أمام القضاء، وهى :

المشاجرة أو الإيذاء الخفيف، طبقاً للمادة 377 البند " 9 ".

إتلاف منقول بإهمال، طبقاً للمادة  378 البند "6".

التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال، طبقاً للمادة  378 البند " 7 ".

السب غير العلنى، طبقاً للمادة 378 البند " 9".

الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة، طبقاً للمادة 378 البند "4".


الجنح التى يجوز التصالح فيها

محكمة الجنح

السب غير العلنى

المشاجرة

اتلاف المنقولات

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