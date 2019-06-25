4 أرقام هامة عن إيرادات قناة السويس بالنصف الأول من العام الحالى.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

بلغت إيرادات قناة السويس 32.7 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019، ونرصد فيما يلى 4 معلومات عن إيرادات قناة السويس وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تقرير حديث له:

1- إجمالى إيرادات قناة السويس مقومة بالجنيه المصرى بلغت 32.7 مليار جنيه فى الفترة من يناير – إبريل 2019.

2- شهدت الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى عبور 414 ناقلة بترول و 1166 سفينة أخرى بإجمالى حمولة بلغ حجمها 98.3 مليون طن.

3- سجل شهرى يناير ومارس 2019، أعلى الأشهر خلال الفترة المذكورة من العام الجارى فى قيمة العائدات المحققة من قناة السويس بإيرادات بلغت 8.4 مليار جنيه لكل منهما.

4- بلغت قيمة العائد عن شهر إبريل فقط 7.6 مليار جنيه ليسجل أعلى عائد شهرى هذا العام حتى الآن.