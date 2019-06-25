سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

4 أرقام هامة عن إيرادات قناة السويس بالنصف الأول من العام الحالى.. تعرف عليها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:00 ص
4 أرقام هامة عن إيرادات قناة السويس بالنصف الأول من العام الحالى.. تعرف عليها قناة السويس- أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بلغت إيرادات قناة السويس 32.7 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019، ونرصد فيما يلى 4 معلومات عن إيرادات قناة السويس وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تقرير حديث له:

1- إجمالى إيرادات قناة السويس مقومة بالجنيه المصرى بلغت 32.7 مليار جنيه فى الفترة من يناير – إبريل 2019.

2- شهدت الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى عبور 414 ناقلة بترول و 1166 سفينة أخرى بإجمالى حمولة بلغ حجمها 98.3 مليون طن.

3- سجل شهرى يناير ومارس 2019، أعلى الأشهر خلال الفترة المذكورة من العام الجارى فى قيمة العائدات المحققة من قناة السويس بإيرادات بلغت 8.4 مليار جنيه لكل منهما.

4- بلغت قيمة العائد عن شهر إبريل فقط 7.6 مليار جنيه ليسجل أعلى عائد شهرى هذا العام حتى الآن.


قناه السويس

ايرادات قناه السويس

العام المالى

التعبئه والاحصاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة