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21 كلية لأداء اختبارات قدرات التربية النوعية بأنحاء الجمهورية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:00 ص
21 كلية لأداء اختبارات قدرات التربية النوعية بأنحاء الجمهورية.. تعرف عليها وزارة التعليم العالى - أرشيفية
وائل ربيعى

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21 كلية حددتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لأداء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية على مستوى جامعات الجمهورية بتنسيق 2019، إذ تنطلق هذه الاختبارات يوم 6 يوليو المقبل.

أ- شعبتى (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-

1-    كلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة (فنية – موسيقية)

2-    كلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة (موسيقية)

3-    كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية (موسيقية- فنية): مناطق (الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية           

4-    مناطق(بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية.

5-    كلية التربية النوعية ببنها(فنية – موسيقية) الإسكندرية       كلية التربية النوعية بالإسكندرية(فنية – موسيقية).

6-    كلية التربية النوعية بالنوبارية (فنية – موسيقية).

7-     كلية التربية النوعية بمطروح(فنية – موسيقية)

8-    كلية التربية النوعية بطنطا(فنية – موسيقية)

9-    كلية التربية النوعية بأشمون(فنية – موسيقية).ج .المنوفية

10-  كلية التربية النوعية بكفر الشيخ( فنية – موسيقية) كفر الشيخ   

11-  كلية التربية النوعية بالزقازيق(فنية – موسيقية) الشرقية, ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية

12- كلية التربية النوعية بالمنيا(موسيقية) المنيا - وبني سويف

13- كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم الفيـوم– بني سويف

14-  كلية التربية بالمنصورة (فنية – موسيقية) الدقهلية ما عدا مركز ميت غمر

15-  كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية) الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء

16-  كلية التربية النوعية بدمياط(فنية – موسيقية) دمياط

17-  كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية – موسيقية) أسيوط - الوادي الجديد

18- كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية) المنيا

19- كلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية) قنا - سوهاج  - البحر الأحمر- الأقصر

20- كلية التربية النوعية بأسوان(فنية – موسيقية) أســوان

ب-  شعبة المسرح التربوي .

21 - كلية التربية النوعية بالمنصورة جامعة المنصورة الدقهلية ومركز زفتي التابع لمحافظة الغربية

 


 

 


اختبارات القدرات

التعليم العالى

تنسيق 2019

التربية النوعية

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