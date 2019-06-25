21 كلية لأداء اختبارات قدرات التربية النوعية بأنحاء الجمهورية.. تعرف عليها

21 كلية حددتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لأداء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية على مستوى جامعات الجمهورية بتنسيق 2019، إذ تنطلق هذه الاختبارات يوم 6 يوليو المقبل.

أ- شعبتى (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-

1- كلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة (فنية – موسيقية)

2- كلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة (موسيقية)

3- كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية (موسيقية- فنية): مناطق (الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية

4- مناطق(بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية.

5- كلية التربية النوعية ببنها(فنية – موسيقية) الإسكندرية كلية التربية النوعية بالإسكندرية(فنية – موسيقية).

6- كلية التربية النوعية بالنوبارية (فنية – موسيقية).

7- كلية التربية النوعية بمطروح(فنية – موسيقية)

8- كلية التربية النوعية بطنطا(فنية – موسيقية)

9- كلية التربية النوعية بأشمون(فنية – موسيقية).ج .المنوفية

10- كلية التربية النوعية بكفر الشيخ( فنية – موسيقية) كفر الشيخ

11- كلية التربية النوعية بالزقازيق(فنية – موسيقية) الشرقية, ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية

12- كلية التربية النوعية بالمنيا(موسيقية) المنيا - وبني سويف

13- كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم الفيـوم– بني سويف

14- كلية التربية بالمنصورة (فنية – موسيقية) الدقهلية ما عدا مركز ميت غمر

15- كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية) الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء

16- كلية التربية النوعية بدمياط(فنية – موسيقية) دمياط

17- كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية – موسيقية) أسيوط - الوادي الجديد

18- كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية) المنيا

19- كلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية) قنا - سوهاج - البحر الأحمر- الأقصر

20- كلية التربية النوعية بأسوان(فنية – موسيقية) أســوان

ب- شعبة المسرح التربوي .

21 - كلية التربية النوعية بالمنصورة جامعة المنصورة الدقهلية ومركز زفتي التابع لمحافظة الغربية



