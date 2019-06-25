"100 مليون صحة": تناول الموز قبل النوم يفى باحتياجات الجسم من فيتامين C

كتب وليد عبد السلام

نصحت مبادرة "100 مليون صحة" بتناول فاكهة الموز لكونها غنية بالفيتامينات والكالسيوم اللازم لبناء الجسم خاصة فى مرحلة الطفولة.

وقالت مبادرة 100 مليون صحة إن تناول الموز قبل النوم يحفز الجسم على إفراز مادة السيروتونين، التى تساعد على النوم بسرعة كما يساعد تناول الموز قبل النوم على الشعور بالشبع دون أن يعطى كمية عالية من السعرات الحرارية.

وأضافت مبادرة 100 مليون صحة: الموز لا يسبب السمنة كما تتداول الأقاويل عنه كما يؤمنن تناول الموز قبل النوم احتياجات الجسم من فيتامين C الذى يعتبر مضاد أكسدة قوى.