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‏توقيع عقود الدفعة الأولى من الماكينات الحديثة لشركات الغزل والنسيج بـ270 مليون دولار

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:42 م
‏توقيع عقود الدفعة الأولى من الماكينات الحديثة لشركات الغزل والنسيج بـ270 مليون دولار ‏توقيع عقود الدفعة الأولى من الماكينات الحديثة لشركات الغزل
كتب عبد الحليم سالم

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وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عقود المرحلة الأولى لتوريد ماكينات حديثة للمصانع من كبرى موردي المعدات حول العالم، وذلك فى إطار تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
 
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود 540 مليون دولار تم توقيع الدفعة الأولى منها بقيمة 270 مليون دولار على أن يتم توقيع عقود الدفعة الثانية قبل أغسطس 2019.
 
وجاء التوقيع على هامش معرض ITMA الدولي في مدينة برشلونة الإسبانية مع عدد 7 شركات سويسرية وألمانية وإيطالية:  Benninger  بننجر، ITEMA  ايتميا، Karl Mayer  كارل ماير، Marzoli  مارزوللي، Reggiani  ريجياني،  Rieter  ريتر، Savio سافيو.
 
وتشمل المعدات الموردة عمليات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة على أن يتم تسليم الماكينات خلال ‪2020-2021‬.
 
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إن هذه العقود لدعم شركات الغزل والنسيج التابعة بأحدث الماكينات ذات المواصفات العالمية، حيث من المنتظر أن يرفع برنامج التطوير صناعة الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام إلى مستوى عالمي من حيث الجودة والكفاءة، للنهوض بهذه الشركات الأكثر تعثرًا ووقف نزيف الخسائر المستمر منذ عقود.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج أن برنامج التطوير سيكون له تأثير كبير على القدرة التنافسية ونجاح صناعة النسيج المصرية في المستقبل.
 
يشار إلى أن معرض ITMA هو أكبر معرض دولى لمصنعى ماكينات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز ويعقد كل 4 سنوات ويعرض فيه حوالى 1300 شركة أحدث التكنولوجيا فى صناعة الغزل والنسيج. 
 
جدير بالذكر أن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج تشمل أيضًا إلى جانب استيراد المعدات الحديثة، تحديث البنية التحتية وتدريب ورفع كفاءة العاملين، وذلك في ضوء خطة شاملة وفق ما أوصت به تقارير استشاري عالمي ودارسات الجدوى المعدة في هذا الشأن.
 
 
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توقيع عقود الدفعة الأولى من الماكينات الحديثة لشركات الغزل
 
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‏على جانب توقيع عقود الدفعة الأولى من الماكينات الحديثة لشركات الغزل

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جانب من التوقيع

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‏توقيع عقود الدفعة الأولى من الماكينات الحديثة لشركات الغزل

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‏توقيع عقود الدفعة الأولى من الماكينات الحديثة لشركات الغزل

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جانب من ‏توقيع عقود الدفعة الأولى من الماكينات الحديثة لشركات الغزل

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توقيع عقود الماكينات

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‏توقيع عقود الدفعة الأولى من الماكينات الحديثة لشركات الغزل

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بعد توقيع العقود
 
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‏توقيع عقود الدفعة الأولى من الماكينات الحديثة لشركات الغزل

 


تطوير شركات الغزل

القابضة للقطن

احمد مصطفى

قطاع الاعمال العام

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