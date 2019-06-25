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‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:39 م
‎رئيس الوزراء: ألمانيا واحدة من كبرى شركاء مصر فى جهود التنمية الإقتصادية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
رسالة برلين - هند مختار

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شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فى الاحتفالية التى أقامتها السفارة المصرية فى برلين بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وألقى رئيس الوزراء كلمة خلال الاحتفال، أعرب خلالها عن سعادته بمشاركته فى احتفالية السفارة فى برلين بهذه الذكرى الغالية على كل مصرى وهى ذكرى ثورة يوليو.

كما استهل مدبولى كلمته بالحديث لمدة دقيقة باللغة الألمانية حيث رحب بالحضور من الجانب الألمانى، وهو ما نال إعجاب الحاضرين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير القيادة السياسية والحكومة المصرية لعلاقات التعاون مع الجانب الألمانى، وما وصلت إليه العلاقات من تطور لافت على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مشاركة مصر كضيف شرف المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى هذا العام تعكس تقديراً وثقة من الجانبين العربى والألمانى لما حققته مصر من نجاح خلال السنوات الماضية.

وأشار مدبولى إلى أن أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إطلاقه فى عام 2016 قد آتت ثمارها، مضيفاً أن معدل النمو فى مصر بلغ 5.6 % فى 2018/2019، وهو ما يجعل مصر لديها واحدة من أقوى وأعلى معدلات النمو فى المنطقة وبين الاقتصادات الناشئة، ونستهدف تحقيق معدل نمو 6٪؜ خلال العام القادم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته، على أن مصر تنظر إلى ألمانيا باعتبارها واحدة من كبرى شركائها الرئيسيين فى جهود التنمية الإقتصادية المبذولة، ليس فقط فى أوروبا ولكن على مستوى العالم، وليس فقط فى مجال الطاقة، ولكن فى العديد من المجالات الأخرى التى ناقشها مع الوزراء والمسؤولين والشركات الألمانية خلال زيارته إلى برلين فى يناير الماضى، وإلى شتوتجارت وبرلين هذا الأسبوع.

كما شدد رئيس الوزراء علي أن ألمانيا هى الشريك الرئيسى لمصر فى العديد من الأنشطة، مثل صناعات السيارات، مشيداً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة مرسيدس أمس حول التعاون المستقبلى، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى مع شركة بوش لإنشاء مجمع صناعى فى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا، كان قد استهل فعالية العيد القومى بإلقاء كلمة رحب فيها برئيس الوزراء والوزراء ورجال الأعمال المرافقين، مشيداً بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية من تطور يعكس اقتناع القيادة السياسية فى البلدين بأهمية تعزيز التعاون بما يعود بالنفع على شعبى البلدين.

وأكد عبد العاطى أن العلاقات المصرية الألمانية فى عهد الرئيس السيسى باتت نموذجاً يحتذى فى كيفية إدارة العلاقات بين دولتين صديقتين، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمشاركة مصر كضيف شرف الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادى العربى الألمانى.

وكرم رئيس الوزراء خلال الاحتفال، المهندس هانى عازر، عضو الفريق الاستشارى الرئاسى، والخبير المصرى العالمى، الذى حصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من ألمانيا، حيث أهداه الدكتور مدبولى درعا باسم مجلس الوزراء تكريما له.

 

 

 


مصر والمانيا

تكريم هانى عازر

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

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