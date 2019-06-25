وول ستريت تغلق منخفضة وسط هبوط أسهم التكنولوجيا ومخاوف التجارة

رويترز

تراجعت بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم الثلاثاء، بقيادة موجة بيع فى أسهم قطاع التكنولوجيا، وسط مخاوف تجارية وبيانات اقتصادية مخيبة للآمال دفعت المستثمرين للعزوف عن الشراء، فى حين قاوم رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) جيروم باول ضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 178.9 نقطة أو 0.67% إلى 26548.64 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.9 نقطة أو 0.95% إلى 2917.45 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 120.98 نقطة أو 1.51% إلى 7884.72 نقطة.