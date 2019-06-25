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وكيل "شباب الغربية" يلتقى شباب المبادرة المجتمعية "ألوان"

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:00 م
وكيل "شباب الغربية" يلتقى شباب المبادرة المجتمعية "ألوان" وكيل "شباب الغربية" يلتقى شباب المبادرة المجتمعية "ألوان"
الغربية محمد طارق

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التقى أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من شباب مبادرة "ألوان" وذلك لدعم التعاون مع الشباب والاستفادة من الأفكار والرؤى الشبابية فى التعامل مع التحديات والمشكلات المختلفة .

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الشباب، أهمية دور الشباب فى التنمية والبناء والتطوير، مشددًا على ضرورة دعمهم وتحفيزهم وتوفير الفرص اللازمة لهم لمزيد من الإبداع والابتكار فى مختلف قطاعات التنمية .

وأضاف أن الشباب المصرى هم ثروة قومية للدولة لابد من استغلالها لسد الفجوات التنموية، وأن الشباب هو المستقبل والدولة بأكملها لديها إيمان كامل بالشباب، ولابد أن يكون هناك أهدافاً واضحة وافكاراً حقيقية قائمة على العلم والدراسة حتى يتم بلورتها على أرض الواقع وتنفيذها لتحقيق نتائجها المنشودة فى الوقت المناسب بما يعود بالنفع العام .

وأثناء اللقاء طرح شباب مبادرة "ألوان" أهم توصيات مبادراتهم بعرض توثيقى، من خلال تنوع أفكارهم لحل العديد من القضايا المجتمعية مثل "مكافحة البرد، حملات لحل مشكلات النظافة، زيارات لدور الأيتام والمسنين".

فى نهاية اللقاء أهدى فريق المبادرة درعا وشهادة تقدير لوكيل الوزارة تقديرا لدوره الملموس لدعم الشباب فى مختلف المجالات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

 

 


وكيل شباب الغربية

طلائع الغربية

الشباب والرياضة بالغربية

مبادرة الوان

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