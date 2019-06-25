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وكيل "خطة البرلمان": التحول للدعم النقدى يتطلب استكمال قاعدة بيانات المستحقين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:30 ص
وكيل "خطة البرلمان": التحول للدعم النقدى يتطلب استكمال قاعدة بيانات المستحقين وكيل لجنة الخطة والموازنة
كتبت إيمان على

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أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول من الدعم العينى للنقدى يستلزم استكمال قواعد البيانات لمن هو مستحقى الدعم وتعريف من هم بدقة ، وتحديد الخريطة النهائية للفئات الأكثر احتياجا.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تمكنت من الانتهاء من 95 % من قواعد البيانات، وهو ما يعنى أنها قاربت على الانتهاء، متوقعا أن يكون هناك بداية لتنفيذ خطة الدعم النقدى فى موازنة 2020 /2021 .

واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنه أن تطبيق الدعم النقدى يستلزم أن يكون بشكل تدريجى، وأن يتم ببادىء الأمر بأنواع معينة من الدعم وليس فى أكمله دفعة واحدة، مشددا على أن قرار التحول إلى نقدى سيكون فى صالح الموازنة العامة للدولة، وسيكون موجه لمستحقيه الأساسين.

وكان قد كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالجلسة العامة بالبرلمان، عن أن مسألة تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة داخل الوزارات المعنية وفقا للظروف والمتغيرات الخاصة به.

 


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