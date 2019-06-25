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وزير جزائرى: دعم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية بـ6 طائرات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:41 م
وزير جزائرى: دعم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية بـ6 طائرات الخطوط الجوية الجزائرية
أ ش أ

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 أكد مصطفى كورابة وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري اليوم الثلاثاء أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية حصلت على موافقة مجلس مساهمة الدولة لاقتناء 6 طائرات جديدة بمبلغ 2 مليار دولار.
 
وقال كورابة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة اليوم الثلاثاء إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستدعم بست طائرات جديدة، معتبرا أن مؤشر تأخر الرحلات بالنسبة لهذه الشركة يعرف "تحسنا ملحوظ" بحيث بلغ 80 % (أي اقل من 20 دقيقة)، علما أن المؤشر العالمي يقدر بـ83 %.
 
وأضاف أن الشركة حاليا لديها أسطول جوي يتكون من 59 طائرة من بينها اثنان مخصصتان للشحن، مشيرا إلى أن عملية برمجة الرحلات تخضع الى عدة عوامل أهمها العامل الاقتصادي والاجتماعي وتوفر وسيلة النقل، موضحا أن الخطوط الجوية الجزائرية تسعى إلى التوفيق بين هذه العوامل قدر الإمكان خاصة عبر تدعيم أسطولها بطائرات جديدة قصد تحسين برامج الرحلات وفتح خطوط جديدة تجاه مطارات أخرى.

الخطوط الجوية الجزائرية

طائرات

أسطول جوي

مطارات

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