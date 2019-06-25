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وزير الخارجية الإيرانى: لن نسعى أبدا لامتلاك سلاح نووى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:27 م
وزير الخارجية الإيرانى: لن نسعى أبدا لامتلاك سلاح نووى وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف
(رويترز)

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نسبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تسعى أبدا لامتلاك سلاح نووى.

وأشار ظريف إلى استخدام الولايات المتحدة لأسلحة نووية في الماضي وحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره إلغاء ضربة عسكرية على إيران لأنها كانت ستودي بحياة 150 شخصا.

وقال "هل كنتم قلقين بالفعل على 150 شخصا؟ كم قتلتم أنتم بسلاح نووي؟ كم من جيل أبدتموه بهذه الأسلحة؟"

وتابع قائلا "إنما نحن الذين لن نسعى أبدا، لما لدينا من قيم دينية، لامتلاك سلاح نووي".

 


ايران

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جواد ظريف

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