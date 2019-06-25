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على هامش مشاركته مع رئيس مجلس الوزراء..

وزير الاتصالات يعقد اجتماعات مع شركات ألمانية للتعاون فى الذكاء الاصطناعى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:37 م
وزير الاتصالات يعقد اجتماعات مع شركات ألمانية للتعاون فى الذكاء الاصطناعى وزير الاتصالات يجتمع بشركات المانية
كتبت: هبة السيد

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على هامش مشاركته ضمن وفد وزارى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى أعمال الدورة الثانية والعشرين، للمنتدى العربى الألمانى بالعاصمة الألمانية برلين؛ عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من الاجتماعات مع مسؤولى مؤسسات وشركات ألمانية؛ تم خلالها بحث الاستفادة من الخبرات الألمانية، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، والبحث والتطوير.

حيث التقى الدكتور عمرو طلعت ،مع الدكتورة أنجيلا اتيل نائب رئيس جامعة برلين للتكنولوجيا للشؤون الدولية والتطوير الاستراتيجى. 

وتعد جامعة برلين للتكنولوجيا TU ، أحد أكبر الجامعات التكنولوجية فى ألمانيا، وتشتهر ببرامجها المتقدمة فى مجالات الهندسة وخاصة علوم الكمبيوتر والهندسة الميكانيكية، ولقد أنشأت الجامعة فرعا لها فى مصر فى الجونة بمدينة الغردقة.

تناول اللقاء، بحث إتاحة برامج الماجستير المقدمة من جامعة برلين للتكنولوجيا بفرع الجونة؛ ليتم تقديمها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق التكنولوجية فى محافظتى أسيوط وبنى سويف.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت، لقاءا مع الدكتور هانز أولريش هيب، نائب رئيس جامعة برلين للتكنولوجيا لشؤون الرقمنة والتنمية المستدامة؛ تناول اللقاء إمكانية الشراكة فى مجال بناء قدرات الشباب فى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، كما تم بحث إقامة شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وكلية الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر بجامعة برلين للتكنولوجيا.

وذلك فى إطار برنامج التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC   والذى تنفذه "ايتيدا"، بهدف تأسيس روابط وثيقة بين الصناعة والمؤسسات البحثية لتقديم منتجات مبتكرة لصالح المجتمع.

ومن المقرر أن تشمل برامج الشراكة بين "ايتيدا" والجامعة إجراء أنشطة البحوث التطبيقية المشتركة فى مجالات مختلفة ومنها تحليل البيانات وخدمات الحوسبة، وأنظمة الطاقة المستدامة.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت، بوفد مؤسسة "بيت كوم"، برئاسة الدكتورة سوزان ديهميل الخبيرة فى مجال الذكاء الاصطناعي، والمدير العام للشؤون القانونية وأمن المعلومات لمؤسسة "بيت كوم" والتى تجمع تحت مظلتها أكثر من 2600 شركة عاملة فى الاقتصاد الرقمى تتنوع بين شركات عالمية وأخرى صغيرة ومتوسطة وناشئة.

تناول اللقاء، بحث التعاون المشترك فى مجال الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات ومنها الرعاية الصحية، والزراعة، والتصنيع، وكذلك مناقشة سبل نقل التكنولوجيا فيما يتعلق بالبرامج والخدمات المختلفة التى تقدمها الشركات الأعضاء بالمؤسسة، ومناقشة إمكانية التعاون المشترك بين المؤسسة و"ايتيدا" من أجل الاستفادة من خبرات المؤسسة فى خدمة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات العاملة فى مصر، وتنظيم فعاليات مشتركة وبعثات خارجية للتعريف والترويج لمزايا مصر التنافسية فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والحوافز التى تقدمها "ايتيدا" لجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى خاصة فى مجالات إنشاء مراكز التميز ومراكز الخدمات المشتركة.

كما تم بحث تنظيم فعاليات مشتركة للشركات الألمانية مع نظيرتها المصرية المحلية المصدرة للخدمات إلى ألمانيا لبحث سبل الشراكة وزيادة صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت ،مع دانييل ناثراث الرئيس التنفيذى لشركة ادا هيلث ،Ada Health المتخصصة فى تطوير خدمات الرعاية الصحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى؛ تناول اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك وبحث إقامة مركز أبحاث للذكاء الاصطناعى للشركة فى مصر.

حضر اللقاءات المهندسة هالة الجوهرى، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى، لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى.

 

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لقاءات بين وزير الاتصالات وشركات المانية

 

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وزير الاتصالات يجتمع بشركات المانية 
 
 
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وزير الاتصالات يجتمع بشركات المانية 

 


رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى

المانيا

وزارة الاتصالات

وزير الاتصالات يجتمع بشركات المانية

لمنتدى العربى الألمانى

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