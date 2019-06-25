هبوط أسهم أوروبا بفعل التوترات الإيرانية

رويترز

انخفضت أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر في مواجهة جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران وشكوك بشأن إحراز واشنطن وبكين أي تقدم بشأن التجارة في قمة العشرين المقرر انعقادها خلال أيام.

واستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي ومسؤولين كبار آخرين بعقوبات أمس الاثنين وقالت طهران إن العقوبات المفروضة على كبار مسئوليها تغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين البلدين.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 %، مع مخالفة قطاع التكنولوجيا للاتجاه العام بفعل شراء كابجيميني لشركة الخدمات الهندسية والرقمية ألتران مقابل 3.6 مليار يورو (4.10 مليار دولار).

وارتفعت أسهم كابجيميني 7% وصعدت أسهم منافستها ساب 0.3% مما دفع مؤشر القطاع للارتفاع نحو نصف بالمئة، بينما قفز سهم ألتران 21%.