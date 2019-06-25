نيابة النقض تفصل فى 40 ألف طعن بنسبة 100% فى طعون عام 2018/2019

كتبت هدى أبو بكر

نجحت نيابة النقض فى إنجاز عدد من القضايا التى عرضت عليها خلال السنوات الأخيرة، حيث كشفت إحصائية خاصة بالطعون التى عرضت على النيابة العامة لدى محكمة النقض وتم إنجازها خلال الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 أبريل 2019 حيث انجزت النيابة العامة لدى محكمة النقض القسم الجنائي فى الفترة المذكورة ما يناهز 40 الف طعن سلمت إلى محكمة النقض وبيانها كالآتى:

اولا: بيان الطعون الواردة للنيابة العامة لدى محكمة النقض في العام القضائي 2017/2018

اجمالى عدد الطعون المحدد لها جلسات من 1 يوليو 2017 حتى 30 سبتمبر 2018. بلغ 23215. وبلغ عدد الطعون التي تم انجازها 23215 ونسبة الفصل في الطعون المعروضة على النيابة 100% وعدد الطعون المتبقية صفر.

ثانيا: بيان الطعون الواردة للنيابة العامة لدى محكمة النقض في العام القضائي 2018/2019

وإجمالى عدد الطعون المحدد لها جلسات من 1/10/2018 حتى 30/4/2019 بلغ 15552 وعدد الطعون التي تم انجازها 15552 نسبة الفصل في الطعون المعروضة إلى النيابة 100% وعدد الطعون المتبقية صفر.