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ننشر صور تحطم طائرتين حربيتين من طراز "يوروفايتر" فى ألمانيا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:00 ص
ننشر صور تحطم طائرتين حربيتين من طراز "يوروفايتر" فى ألمانيا حطام أحد الطائرت
كتب وكالات

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أعلنت القوات الجوية الألمانية، الأثنين، تحطم طائرتين عسكريتين من طراز "يوروفايتر" فى ولاية "مكلنبورج فوربومرن" شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقميهما، وأبرزت وكالة رويترز صورا للحادث.

وذكر موقع "دويتشه فيله" الألمانى، أن اثنين من الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن الطائرتين قفزا بالمظلات إلى بر الأمان، مؤكدا تحطم الطائرتين فى حقل بالقرب من مدينة جاردينج على ساحل بحر الشمال.

وقال متحدث باسم الجيش الألمانى إن خبراء الطيران يدرسون حطام الطائرة، لمحاولة تحديد سبب التحطم، من جانبها ذكرت "سكاى نيوز" أن مقاتلتين للجيش الألمانى  من طراز "يوروفايتر" تحطمتا بعد اصطدامهما فى الجو شمالى البلاد، اليوم الاثنين، حسبما أعلنت القوات الجوية.

ورغم الحادث، تمكن الطياران من الخروج من المقاتلتين، وقفزا باستخدام المظلات، وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية فى ولاية مكلنبرج فوربوميرن: "أستطيع أن أؤكد وقوع حادث لطائرتين شمالى ألمانيا".

وأوردت محطة "أوستسيفيلى" الإذاعية أن مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" اصطدمتا ظهرا، قرب بحيرة موريتز على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من برلين، وظهر فى مقطع مصور تم تداوله على الإنترنت بعد الحادث، تصاعد عمودى دخان من الأرض، وذكرت صحيفة "شفيرين فولكسزيتونج" اليومية أن الحطام المتساقط تسبب فى حرائق غابات، وربما ضرب مناطق مأهولة.

الشرطة تصل موقع تحطم الطائرتين
الشرطة تصل موقع تحطم الطائرتين

 

انتشار أمنى مكثف
انتشار أمنى مكثف

 

تصاعد الأدخنة من موقع تحطم الطائرتين
تصاعد الأدخنة من موقع تحطم الطائرتين

 

حطام أحد الطائرات
حطام أحد الطائرات

 

حطام الطائرة
حطام الطائرة

 

سيارات المطافى تصل موقع الحطام
سيارات المطافى تصل موقع الحطام

 

طائرة تصل موقع حطام الطائرتين
طائرة تصل موقع حطام الطائرتين

 

وصول سيارات المطافى
وصول سيارات المطافى

 

وصول قوات الأمن لموقع تحطم الطائرتين
وصول قوات الأمن لموقع تحطم الطائرتين

 


تحطم طائرتين حربيتين

ألمانيا

أخبار ألمانيا

مظلة

الجيش الألمانى

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