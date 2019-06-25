ننشر أسماء المصابين بحادث حريق مول بالمنصورة بعد ارتفاع العدد إلى 14 مصاب

الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين بحادث حريق مول بالمنصورة بعد ارتفاع العدد إلى 14 مصاب.

وقد استقبلت مستشفى المنصورة الدولى كلا من: أحمد حسين ملاح 24 سنه، محمد دسوقى عبد العليم 28 سنه، مروة سعيد برعي 20 سنه، وليد محمد فاضل ٣٠سنة، محمد عبد المنعم محمد 20 سنة، أحمد محمد سيد 23 سنة، أحمد فايز غنيم 23 سنة، أحمد محمد نصر 24 سنة، بسام محمد إبراهيم 20 سنة

محمد إبراهيم محمد 29 سنة، إبراهيم هيثم علاء 25 سنة، هناء حسين على 49 سنة، محمد خيرى جعبرى 25 سنة، أحمد مجدى الخولى 25 سنة.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن جميعهم بحالة مستقرة وتلقوا العلاج وتحت الملاحظة.