نائب وزير الزراعة :1.8 مليون طن انتاج مصر من الأسماك منها 80% استزراع

كتب عز النوبى

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن انتاج مصر من الاسماك بلغ 1.8 مليون طن منها 80 % من انتاج الاستزراع السمكى، و20% من المصائد الطبيعة، على الرغم ماتعانية تعانيه المسطحات الطبيعية من ضعف فى الموارد السمكية فقد زاد إهتمام مصر بمشروعات الاستزراع السمكى.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح أعمال الدورة الحادية والعشرون للجنة العلمية الإستشارية لهيئة مصايد البحر المتوسط ،GFCM بحضور الدكتور عبد الله سرور السكرتير التنفيذى لهيئة مصايد البحر المتوسط والتى تقام لأول مرة بجمهورية مصر العربية لما تمثله مصر من أهمية فى مجال مصائد الأسماك بالبحر المتوسط.

ويشارك فى الفاعليات 17 دولة من دول البحر المتوسط من الدول العربية والأوربية إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوربى ومنظمة الأغذية والزراعة FAOوعدد من المنظمات الدولية العاملة فى مجال مصايد الأسماك وعدد من أساتذة الجامعات والباحثين.

ورحبت "محرز" بالحضور على أرض مصر للمشاركة فى الدورة الحادية والعشرون للجنة العلمية الإستشارية لهيئة مصايد البحر المتوسط GFCM وتمنت لهم التوفيق والنجاح وأن تكلل جلسات الإجتماع بمجموعة توصيات مثمرة وبنائه تخدم الجميع فى مجال مصايد الأسماك الذى يعد أحد الركائز الأساسية فى تحقيق الأمن الغذائى ويساهم بشكل فعال فى التنمية المستدامة للثروة السمكية التى تحتاجها دول البحر المتوسط.

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أن مصر بذلت العديد من الجهود من أجل إستدامة الموارد السمكية والمحافظة على المخزونات السمكية وتوفير سبل العيش للمجتمعات الساحلية وتطوير ورفع كفاءة أسطول الصيد بما يضمن الإستفادة الكاملة من المنتجات السمكية وإعطاء قيمة مضافة للمنتج مع الإلتزام بالقوانين والقرارات التى تصدرها هيئة مصايد البحر المتوسط.

وتابعت نائب وزير الزراعة ، أن الدولة حالياً تتجه نحو الاستزراع السمكى فى الأقفاص السمكية البحرية لزيادة الإنتاجية من الأسماك ولتحسين البيئة المائية ، كما تقوم حاليا بالعديد من المشروعات التى تهدف إلى إستدامة الغذاء وذلك من خلال مراعاة التكامل بين الإستزراع السمكى والزراعة النباتية للإستفادة بمخرجات مزارع الأسماك فى تخصيب التربة الزراعية وتوفير الأسمدة العضوين ع وذلك فى المياه العذبة واستخدام نظام الاستزراع التكاملى متعدد التغذية فى مزارع الأسماك البحرية.

وأشارت "محرز" إلى أن إنعقاد اللجنه العلمية الإستشارية فى مصر إنما يعكس دور مصر التاريخى فى هيئة مصايد البحر المتوسط ومدى إهتمامها بتنمية قطاع المصايد وتطويره بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع قرارات وتوصيات هيئة مصايد البحر المتوسط، حيث تناقش اللجنة المسائل المتصلة بجمع البيانات عن مصايد السماك وجودتها وتحليل البيانات عن أنشطة الصيد المقدمة بناء على قرارات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط وعرض نتائج مرحلة تقييم جدوى تنفيذ مؤشرات الجودة على المنصة الأليكترونية للإطار المرجعى لجمع البيانات ، ودعم تنفيذ الاستراتيجية لدول المتوسط الأجل والتعاون مع الشركاء من خلال عرض الأنشطه الرئيسية لمشاريع منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية فى البحر المتوسط.