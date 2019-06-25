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موسكو: تحضيرات لاجتماع مجلس "روسيا - الناتو" دون تحديد موعد نهائى له

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:03 م
موسكو: تحضيرات لاجتماع مجلس "روسيا - الناتو" دون تحديد موعد نهائى له لافروف
فيينا (أ ش أ)

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أعلن مدير قسم التعاون الأوروبى التابع لوزارة الخارجية الروسية أندريه كيلين اليوم الثلاثاء، أن موسكو تحضر لاجتماع مجلس (روسيا -الناتو)، مشيرا إلى أنه ليس هناك موعدا نهائيا للاجتماع وجدول أعماله حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الدبلوماسى القول "نعمل على هذا والآن نوضح مواقفنا.. والحقيقة هى أن الموضوع الرئيسى للمناقشة فى حلف شمال الأطلسى يتمحور حول الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى والاتفاقية التى ينوى الأمريكيون إلغاءها.. كان لدينا بالفعل فى المرة الأخيرة (اجتماع المجلس فى يناير من هذا العام) محاولة مثيرة للاهتمام لتوضيح موقفنا، ولاقت الرفض بالإجماع من الدول الأعضاء فى حلف الناتو، ونحن الآن ندرس الموقف إزاء فائدة القيام بمحاولة أخرى لإيصال الحقيقة لأعضاء الناتو حول من ينتهك هذه المعاهدة، وشرح الموقف من أجل إيجاد سبل للخروج من الوضع الحالي".

وأضاف المسئول الروسى - على هامش المؤتمر الاستعراضى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا حول قضايا الأمن - أن "لدى الناتو مقترحات محددة بخصوص المواعيد، وهم يسترشدون بجدولهم الخاص، ونحن ننظر من زاوية الفائدة من ذلك".

وكان أمين عام حلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستولتنبرج قد صرح - فى وقت سابق اليوم - بأنه من المقرر عقد مجلس (روسيا - الناتو) الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع بشأن معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

 

 


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