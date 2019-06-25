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مكافحة الإدمان: نحلل لـ 1000 موظف يومياً.. ومن يثبت تعاطيه يحول للنيابة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:31 م
مكافحة الإدمان: نحلل لـ 1000 موظف يومياً.. ومن يثبت تعاطيه يحول للنيابة تحليل المخدرات
كتب عامر مصطفى

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قال محمود صالح، عضو المكتب الفنى لمكافحة الإدمان، إن هناك تحرك جاد من الحكومة والمجتمع لمواجهة ظاهرة التعاطى والإدمان، وذلك بعد حادثة محطة مصر، والتى اعقبها تصريحات مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، وخلود زهران، والمذاع عبر فضائية ONE، أن تصريحات الرئيس كانت واضحة، وتم عمل حملة واضحة، كما كان هناك تحليل إجبارى والدولة لا تتهاون لظاهرة التعاطى أو الإدمان.
 
وتابع عضو مكافحة الإدمان، أن هناك خطة عمل دقيقة، حتى وصل عدد من يقومون بالتحليل يومياً حوالى 1000 موظف، وكل الجهات تخضع لعمية التحليل، مشيراً إلى أن هناك ردع مجتمعى كبير جداً وهناك طلب من الموظفين للتحليل.
 
وأشار صالح، إلى أن تصريحات الرئيس السيسى، بالإضافة إلى العقوبات الواضحة والاستمرارية، ساهموا بشكل جيد فى تنفيذ خطة الكشف، ومن يثبت تورطه يتم تحويله للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه.

تحليل المخدرات

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