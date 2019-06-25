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مصر للطيران تسير 98 رحلة من مطار القاهرة لنقل 16 ألفا راكبا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:23 ص
مصر للطيران تسير 98 رحلة من مطار القاهرة لنقل 16 ألفا راكبا مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى

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نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران خلال الـ 24 ساعة الماضية 98 رحلة داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرة الدولى لتقل نحو 16 ألفا و 463 راكبا من جميع الجنسيات.

وقال مصدر، إن الشركة الوطنية مصر للطيران نظمت منذ بداية أمس 98 رحلات إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، فى حالة انتظام حسب جدول التشغيل ودون إلغاء أى رحلة مقررة.

كما استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولي، 14 مصريا مرحلين من المملكة العربية السعودية، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.

وقال مصدر بالمطار، "إن المرحلين وصلوا على متن رحلة الخطوط السعودية، وتم تشكيل فريق متخصص لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح المصدر، أنه خلال المناقشات معهم، أقر المرحلون أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم، بعد إقامتهم غير الشرعية، ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة

 


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