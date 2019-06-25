مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة أهلى بساقلته سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل فى الثامنة من العمر، مصرعه غرقا داخل حمام سباحة أهلى بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى المحافظة، تم انتشال جثة الطفل، وبتوقيع الكشف الطبى، تبين بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلته، يفيد بغرق طفل داخل حمام للسباحة ببندر ساقلته، وتم عمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

كشفت التحريات، تقدم "محمود ع أ أ" 29 سنة، حاصل علي ليسانس اداب ويقيم بندر ساقلته، بأنه أثناء قيام نجله "مازن م ع" 8 سنوات، بالاستحمام بحمام سباحة، ملك "مؤمن ام أ" 34 سنة حاصل على دبلوم صناعي بذات الناحية، ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، ورد تقرير مفتش الصحة، يتضمن بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة، والتى صرحت بدفن الجثة.