مصرع شخص أسفل عجلات القطار بمزلقان أبوعميرة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقي شخص مصرعه، أسفل عجلات القطار بمزلقان أبوعميرة دائرة قسم ثاني الزقازيق بالشرقية، وبالعرض على نيابه القسم، قررت برئاسة إسلام الحديدى مدير النيابة، التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوفاة شخص أثناء مروره بناحية مزلقان أبوعميرة من مكان غير مخصص للمشاة.

وتبين من التحريات، أن الجثة لشخص يدعى" الحنونى ال أ " 39 سنة، سمكرى مقيم الشبراوين مركز ههيا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3594 إدارى قسم ثاني الزقازيق.