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مصادر: امتحان الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى سيكون موحد للجميع

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:20 ص
مصادر: امتحان الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى سيكون موحد للجميع طلاب اولى ثانوى
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحان الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى سيكون موحد لجميع الطلاب.

وأوضحت المصادر، أن الطالب الذى لديه شكوى من أن سيستم امتحان مايو الماضى أغلق أثناء الامتحان عليه التقدم بشكوى وسيتم فحصها ولو اتضح صدق كلامه سوف ينجح قانونا هذا بالنسبة للإلكترونى كما يمكن قبول التظلم ورقيا فى حالة الامتحانات الورقية وهناك قرار وزارى منظم لذلك.

 

وأشارت المصادر، إلى أنه ينصح الطلاب بدخول امتحان الدور الثانى للاستذكار والاستزادة المعرفية بدلا من اللجوء للتظلمات هربا من الدور الثانى متابعة: تكلفنا جميعا جهد وتعب وقد يكون الطالب فى حاجة للمذاكرة فعلا وهو الأهم والأقيم.

 

وكانت وزارة التربةي والتعليم اعتمدت نتيجة امتحان مايو لطلاب أولى ثانوى  موضحة أن تجربة الامتحانات كشفت أن الطلاب لديهم قدرة على التغيير وقبول الجديد، كما وصلت نسبة النجاح فى نتيجة الصف الأول الثانوى العام 91.4 %.

 

 

 

 


التربية والتعليم

نتيجة اولى ثانوى

الامتحان الالكترونى لاولى ثانوى

نتيجة اولى ثانوى 2019

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