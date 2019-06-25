مسئولون ألمان: مصر بوابة إفريقيا والشرق وحريصون على الاستثمار بأرضها

رسالة برلين - هند مختار

استمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال رئاسته المائدة المستديرة لكبرى رجال الأعمال ومسئولى الشركات الألمانية، لمداخلات عدد من المسئولين الألمان، حول التعاون المشترك بين مصر وألمانيا.

وأشاد المسئولون الألمان بالعلاقان الثنائية والتعاون المشترك مع مصر، مؤكدين أن مصر هى البوابة الرئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط.

وأنهى أحد المسئولين الألمان كلمته التى أشاد فيها بالتعاون بين مصر وألمانيا بعبارة " تحيا مصر ..تحيا مصر" ، مؤكدا حرص المستثمرين الألمان على الاستثمار فى مصر.