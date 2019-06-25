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مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:39 م
مدبولى: تكليف واضح من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة برلين - هند مختار

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خلال زيارته لألمانيا، زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مركز التحكم والتشغيل الآلى للسكك الحديدية فى برلين؛ بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية المتميزة بهذا القطاع.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه إلى شرحٍ وافٍ من مسئولى المركز عن وظيفة مركز التحكم فى إدارة وتشغيل حركة السكك الحديدية، سواء لنقل المواطنين أو البضائع، ويبلغ طول الشبكة 35 ألف كم، وهى أكبر شبكة قطارات فى أوروبا، ويتم يوميا تسيير نحو 35 ألف قطار.

 كما تابع مدبولى ومرافقوه رصدا لحركة القطارات السريعة وغيرها على الشبكة الإلكترونية، حيث أوضح المسئول الألمانى أن هناك على سبيل المثال، خطاً سريعاً يربط بين برلين وهانوفر، بسرعة 250 كم فى الساعة، وآخر يربط برلين بهامبورج بسرعة 230 كم فى الساعة، كما توجد سرعات أخرى مختلفة، لا تتعدى الـ150 كم فى الساعة، وذلك بخلاف قطارات البضائع، والتى تنقل البضائع لأوروبا. 

وأكد مسئولو مركز التحكم والتشغيل الآلى للسكك الحديدية فى برلين، أن هناك نظاماً للإشارات الإلكترونية يحكم منظومة التشغيل، والتقنيات الحديثة المستخدمة تضمن أن يكون هناك تشغيل آمن للقطارات، مشيرين إلى أن مركز تحكم برلين هو أحد ثمانية مراكز تحكم فى شبكة القطارات بألمانيا، وأن المركز الرئيسى يوجد فى فرانكفورت.

وأوضحوا أن مركز التحكم يقوم أيضا بالتنسيق مع الجهات الأخرى المقدمة للخدمة، فهناك نحو 400 جهة تعمل فى نقل الأفراد والسلع عبر شبكة السكك الحديدية، وتتنافس فيما بينها.

واستفسر رئيس الوزراء، عن عدد من الأمور الفنية ونظم التشغيل، وكذا كيفية التعامل مع الطوارئ والحوادث، وقدم المسئول الألمانى شرحا وافيا.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفا واضحا من الرئيس السيسى بتطوير شبكة السكك الحديدية فى مصر، وسنستفيد من كل التجارب الناجحة، بما يسهم فى تقديم خدمة آمنة ومميزة للمصريين.

 


مصر والمانيا

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

تطوير السكك الحديدية

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