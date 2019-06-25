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محمد بن سلمان وبومبيو يتناولان الغداء بجدة ويلتقطان الصور مع الأطفال.. فيديو

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:03 م
محمد بن سلمان وبومبيو يتناولان الغداء بجدة ويلتقطان الصور مع الأطفال.. فيديو محمد بن سلمان وبومبيو
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تناول ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، طعام الغداء مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى أحد المطاعم على كورنيش جدة.

 

ورصد فيديو على موقع "تويتر" ولى العهد السعودى وبومبيو وهما يتجاذبان أطراف الحديث خلال الغداء بحضور آخرين.

 

وزار بومبيو المملكة العربية السعودية، فى إطار جولة تشمل الإمارات من أجل بناء تحالف دولى ضد إيران.

 

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بومبيو عقب وصوله للمملكة.

 

واستعرض الملك سلمان وبومبيو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

 

 

 


محمد بن سلمان

بومبيو

جدة

السعودية

الولايات المتحدة

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