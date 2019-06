محمد بن سلمان وبومبيو يتناولان الغداء بجدة ويلتقطان الصور مع الأطفال.. فيديو

تناول ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، طعام الغداء مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى أحد المطاعم على كورنيش جدة.

ورصد فيديو على موقع "تويتر" ولى العهد السعودى وبومبيو وهما يتجاذبان أطراف الحديث خلال الغداء بحضور آخرين.

وزار بومبيو المملكة العربية السعودية، فى إطار جولة تشمل الإمارات من أجل بناء تحالف دولى ضد إيران.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بومبيو عقب وصوله للمملكة.

واستعرض الملك سلمان وبومبيو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

After having lunch with the US Secretary of State at a restaurant in Jeddah, Crown Prince Mohammed Bin Salman caught spontaneously on camera taking a “selfie” with a child



-#SaudiArabia#MBS#محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جده pic.twitter.com/0cr6Cwwjih