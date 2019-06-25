محمد بن سلمان وبومبيو يتناولان الغداء بجدة ويلتقطان الصور مع الأطفال.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تناول ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، طعام الغداء مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى أحد المطاعم على كورنيش جدة.

ورصد فيديو على موقع "تويتر" ولى العهد السعودى وبومبيو وهما يتجاذبان أطراف الحديث خلال الغداء بحضور آخرين.

وزار بومبيو المملكة العربية السعودية، فى إطار جولة تشمل الإمارات من أجل بناء تحالف دولى ضد إيران.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بومبيو عقب وصوله للمملكة.

واستعرض الملك سلمان وبومبيو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتناولان الغداء في أحد مطاعم كورنيش جدة.



تصوير: @Bandaralgaloud pic.twitter.com/8fQ4F0dzNH — العربية (@AlArabiya) June 24, 2019