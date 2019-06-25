محكمة روسية تحبس بولندى 14 عاما بتهمة التجسس على مكونات منظومة إس 300

وكالات الأنباء

أدانت محكمة مدينة موسكو المواطن البولندى ماريان رادزفسكى بموجب المادة 276 من القانون الجنائى الروسى "للتجسس" وحكمت عليه بالسجن المشدد لمدة 14 عاما، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأعلن جهاز الأمن الفدرالى الروسي، أنه ألقى القبض على المتهم بالجرم المشهود أثناء محاولته الحصول على مكونات سرية لمنظومات الدفاع الجوى الصاروخى "إس 300"، لنقلها لاحقا إلى بولندا ،كما كشف التحقيق أن رادزفسكى عمل لصالح مؤسسة بولندية، تعتبر المورّد الرئيسى للقوات المسلحة والقوات الخاصة فى البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه بوسع المتهم استئناف الحكم الصادر عليه بالطريقة المنصوص عليها فى القانون الروسي.300"