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محافظ الوادى الجديد: 250 صوبة بالقرى توفر الخضروات للمواطنين بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:39 م
محافظ الوادى الجديد: 250 صوبة بالقرى توفر الخضروات للمواطنين بأسعار مخفضة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن مشروعات الصوب الزراعية والاستزراع السمكى تحقق نتائج إيجابية وسيوفر كميات من الخضرواتوالأسماك للمواطنين بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السوق، بجانب الجودة وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مضيفا أن المحافظة تواصل التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية.

وأضاف الزملوط، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن المحافظة تضم نحو 250 صوبة منتشرة بالقرى، فضلًا عن البدء فى إنشاء مجمع للصوب من خلال أحد المستثمرين شمال مطار الخارجة؛ لضمان توفير كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة التى تسد احتياجات المحافظة ويمكن طرحها للبيع فى المحافظات المجاورة.

وأوضح أن الصوب الزراعية تتكلف مبالغ بسيطة وحققت عوائد مادية وخدمية بنسبة مرتفعة فى ظل توافر كميات من الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة جدًا للمواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة طرحت أراضٍ لإقامة الصوب بالقرى من خلال تقديم عدد من الشباب لإنشاء الصوبة والسعى لزراعة خضروات وطرحها للمواطنين.

وأشار إلى أن مدارس المحافظة الثانوية الزراعية أنشأت صوبًا زراعية وحققت نتائج مبهرة من خلال إنتاج كميات من الخيار والفلفل والباذنجان وبالأخص بالصوبة فى مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، والتى يشارك فى أعمالها الطلاب والمعلمين وتحقق عوائد مادية تعود بالنقع على المدرسة.


الوادى الجديد

الصوب الزراعية بالوادى الجديد

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