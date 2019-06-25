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محافظ القليوبية يتفقد البرج السكنى المائل بقليوب ويشدد على الإزالة (صور)

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:36 م
محافظ القليوبية يتفقد البرج السكنى المائل بقليوب ويشدد على الإزالة (صور) الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية خلال تفقد البرج السكنى المائل
القليوبية -إبراهيم سالم

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 تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، البرج السكني المائل بقرية ميت حلفا التابعة لمركز ومدينة قليوب، الآيل للسقوط، بغرض معاينته على الطبيعة حفاظاً على أرواح المواطنين من حدوث أية كوارث .
 
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ووجه المحافظ، خلال معاينته للبرج السكني بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة بالبرج، حفاظا على أرواح المواطنين بالمنطقة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إزالة الدور السابع للبرج السكني، تمهيدا لإزالته بالكامل، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال صاحب العقاروالمقاول المسؤول عن البناء، إلى جانب التصدى لكل محاولات البناء المخالف.
 
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وسادت حالة من الفزع بين سكان أحد الأبراج السكنية في قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب، بعد ميلها على برج آخر مجاورله، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة إلى موقع البلاغ للمعاينة على الطبيعة، وتبين وجود ميل لبرج سكني مكون من 7 طوابق على برج آخر مكون من 6 طوابق، وأخلت القوات جميع السكان من البرج، حرصا على أرواحهم.
 
كان قد انتقل الدكتور عواد أحمد عواد، السكرتير العام للمحافظة، وحامد طلبة رئيس المدينة إلى موقع العمارة السكنية، وأمر بإقالة رئيس الوحدة المحلية لميت حلفا، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة البرج وإزالته، وفصل التيار الكهربائي عن البرج، وكذلك قطع المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحين إزالة الخطر الذي يهدد حياة المواطنين.
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اخبار القليوبية

ميت حلفا

مدينة قليوب

برج سكني مائل

برج مائل

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