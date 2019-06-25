محافظ القليوبية: تطوير القناطر الخيرية وكورنيش بنها بالتعاون مع التنسيق الحضارى

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا مع المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وذلك لمناقشة المشروع المقترح لتطوير القناطر الخيرية وتطوير كورنيش مدينة بنها وتطوير ميدان أحمد عرابى بشبرا الخيمة بشكل حضارى وجمالى لائق، بالإضافة إلى عمل تصور جمالى لعدد من ميادين المحافظة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة تطوير كورنيش مدينة بنها بداية من كوبرى كفر الجزار وحتى كوبرى الفحص، بحيث سيتم تقسيم المنطقة إلى ثلاثة قطاعات عرضية سيتم تطويرهم من خلال إنشاء أماكن لهواة الصيد وأماكن جلوس للمواطنين ومدرجات لجلوس الشباب، وممر لركوب الدراجات وعمل منطقة خاصة للكافيرتيات والمطاعم وأكشاك البيع وأماكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل ساحات للاحتفالات ومصلى ودورات للمياه.

كما تم مناقشة مشروع لتطوير ميدان أحمد عرابى بشبرا الخيمة ووضع حلولاً مرورية له من خلال تخصيص أماكن للمشاة بما لا يتعارض مع سير السيارت، بالإضافة لرفع كفاءة الميدان من خلال تنسيق الفراغ العام به، وتطوير الواجهات المحيطة بالميدان لتحقيق الاستغلال الأمثل للميدان حضاريا ومروريًا.

كما قام فريق عمل الجهاز بعرض المرحلة الأولى من مشروع تطوير حديقة القناطر التراثية، والتى وضعت حلولاً علمية للحفاظ على القناطر الخيرية، التى تعكس مدى تقدم الدولة المصرية فى ذلك الوقت، وقد وضعت دراسة متكاملة للحفاظ عليها وذلك من خلال تطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري، وإعادة تأهيل المبانى ذات القيمة المتميزة والأثرية بتوظيفها بأنشطة مناسبة مما يدر عائد اقتصادى يحقق وسيلة تمويل ذاتية للحفاظ وتطوير الحديقة، وعمل توثيق علمى للقناطر الخيرية شامل المبانى والأشجار النادرة من خلال منهج علمى متخصص، وذلك بعد ترميمها وتطويرها، وتسهيل الوصول للقناطر عن طريق الأتوبيس النهرى رحلات يومية.

جدير بالذكر أن المشروعات الثلاثة ستغير من وجه محافظة القليوبية ومدينة بنها وستكون مصدراً لجلب الاستثمارات للمحافظة، من خلال الإعلانات وحقوق استغلال اللافتات الإعلانية والرعاة للأنشطة المختلفة وحقوق الانتفاع للكافيتريات.

كما تم مناقشة ايضا تطوير عدد من ميادين المحافظة من بينها ميدان المحطة وميدان سعد زغلول بمدينة بنها.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد احمد على السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسى، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى والعشوائيات، وأحمد مصطفى عضو المكتب الفنى للمحافظ.



محافظ القليوبية يناقش تطوير القناطر الخيرية



محافظ القليوبية يناقش تطوير القناطر الخيرية



محافظ القليوبية يناقش تطوير القناطر الخيرية



محافظ القليوبية يناقش تطوير القناطر الخيرية



محافظ القليوبية يناقش تطوير القناطر الخيرية



محافظ القليوبية يناقش تطوير القناطر الخيرية