محافظ الشرقية يستقبل وفد مجلس الوزراء لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفداً من لجنة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، تضم كلاً من اللواء هشام السودانى والدكتور محمد القيسونى والأستاذ محمود علاء ومجموعة من الخبراء والكوادر الفنية بأمانة متابعة المشروعات فى القطاعات المختلفة بمجلس الوزراء، لمتابعة موقف المشروعات المدرجة ببرنامج الحكومة بكافة القطاعات والمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، وكذلك المشروعات المتعثرة أو المتوقفة وموقف المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة إلى مشروعات الخطة الإستثمارية وموقف التعديات على الأراضى الزراعية وتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، ومتابعة أعمال التجميل والتطوير بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة كافة المشروعات التنموية والقومية بمختلف القطاعات بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد المحافظ أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل جاهدة للمضى قدماً فى تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تسير بخطى سريعة نحو إنجاز المشروعات التنموية وإيجاد حلول لبعض المشروعات المتعثرة والمتوقفة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لدخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وناقش محافظ الشرقية مع أعضاء اللجنة كافة التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة والمشروعات المتوقفة وكافة المعوقات وسبل دفع العمل بها لإنهاء تلك المشروعات فى توقيتاتها الزمنية المحددة لتحقيق أقصى إستفادة منها.

ووجه المحافظ وكلاء الوزارات ومديرى المديريات الخدمية والمسئولين المعنيين بالمحافظة بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها، وتقديم كافة أوجه التعاون والتيسيرات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة لتقوم بعملها على أكمل وجه خلال زيارتها للمحافظة والمستمرة على مدار يومين لمتابعة المشروعات على مستوى المحافظة للوقوف ميدانياً على الموقف التنفيذى للمشروعات وإعداد التقارير الفنية اللازمة الخاصة بكافة المعوقات وسبل دفع العمل لسرعة إنهائها فى أسرع وقت.

وقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن محافظة الشرقية خلال عام 2018/2019 تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع الإسكان بنطاق المحافظة بتكلفة بلغت 113 مليون جنيه .

أوضح المحافظ أن مشروعات وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب والأسر الأكثر إحتياجاً من أهم المشاريع الاستثمارية التي يتم إنشاؤها من قبل الدولة لتوفير سكن مناسب لأفراد الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 37360 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة العاشر من رمضان ،وتنفيذ 2 عمارة بـ 44 وحدة سكنية و16 محل تجاري بتكلفة مالية بلغت 9 مليون و 510 ألف جنيه، وإنشاء 3 عمارة أخري بـ 46 وحدة سكنية، و8 محل تجاري بتكلفة مالية تبلغ 10 مليون و101 ألف جنيه بمنطقة حلقة السمك الجديدة، وإنشاء (1) عمارة بعدد 56 وحدة سكنية و57 محل تجارى بتكلفة مالية بلغت 12 مليون و 773 ألف جنيه بجوار المحكمة بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق.

بالإضافة إلى إنشاء 9 عمارات بعدد 200 وحدة سكنية و64 محل تجاري بتكلفة مالية بلغت 44 مليون و 620 ألف جنيه خلف مساكن أحمد حلمي بمركز فاقوس، وإنشاء 1/2 عمارة سكنية بعدد 12 وحدة سكنية وبتكلفة مليون و600 ألف جنيه بقرية سلمنت مركز بلبيس ضمن مشروعات الإسكان الأكثر احتياجاً، وإنشاء مبني مول تجاري بأرض العرب بمركز كفر صقر بتكلفة 10 مليون و720 ألف جنيه، وتم الإنتهاء من إنشاء مبني ورش وغرف مولد العباسة بمركز فاقوس بتكلفة 2 مليون و 220 ألف.

كما تم تنفيذ أعمال صيانة وترميم (مكتب عمل ديرب نجم بتكلفة 52 ألف جنيه - ومبني حي أول الزقازيق بتكلفة مليون و730 ألف جنيه) وتنفيذ أعمال رفع كفاءة ( مبني الوحدة البيطرية بمركز بلبيس بتكلفة 96 ألف جنيه - الدور الأرضي لمبني مشروع الرصف بالزقازيق بتكلفة 380 ألف جنيه).

وأضاف المحافظ، أنه تم أنشاء أسواق بمراكز ( الزقازيق- فاقوس- كفرصقر) وهي (سويقة شارع الأشراف بمدينة الزقازيق 27 محل بتكلفة 3 مليون و820 ألف جنيه، سوق مسجد العطار بمركز فاقوس 44 محل بتكلفة 3 مليون و 900 ألف جنيه، سوق ميدان الساعة بمركز فاقوس 45 محل بتكلفة 4 مليون و600 ألف جنيه، سوق أسواق السكة الحديد بمركز فاقوس 59 محل بتكلفة 6 مليون و520 ألف جنيه.