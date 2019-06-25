متحدث الوزراء: شركة مرسيدس ستنقل خط إنتاج كامل من أمريكا إلى مصر

كتب محسن البديوى

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كواليس مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى أعمال الدورة الثانية والعشرين من المنتدى العربى الألمانى.

وقال "سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن الزيارة شهدت توقيع مذكرة التفاهم للتعاون مع بوش الشهيرة فى صناعة الأجهزة المنزلية، كما أن شركة مرسيدس قررت نقل خط إنتاج كامل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر.

وأوضح أن "بوش" وقعت مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر مجمع صناعى لها والأول فى الشرق الأوسط وسيكون فى العاشر من رمضان على مساحة 80 ألف متر مربع مع الاستثمار فى مجال تدريب العمالة المصرية.

وأشار إلى أن شركة سيمنز وجهت الشكر لمصر، مضيفًا: "أكدوا أن تعاونهم مع مصر وضع معايير جديدة لعمل الشركة وأسموها المعايير الذهبية، وخاصة أن ما حققته الشركة فى مصر من نجاحات بعد بناء 3 محطات فى توقيت أصبح نموذجًا تطالب به الدول الأخرى فى تعاقداتها مع الشركة الألمانية".