لو بيتك آيل للسقوط.. اعرف إزاى تطلع رخصة لهدمه × 5 خطوات

كتب على عبد الرحمن

يعانى بعض الأهالى من كون منازلهم أصبحت آيلة للسقوط بسبب شروخ أو تصدعات، ليصبح الهدم هو الحل الوحيد لإنقاذ أرواح السكان، ولكن لا يمكن لمالك العقار هدمه قبل استخرج رخصة هدم من الحى أو المركز التابع له، وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية.

ويمكن لملاك العقارات الآيلة للسقوط استخراج رخصة هدم منشأة آيلة للسقوط باتباع الخطوات الآتية:

1. ملء النموذج الخاص بالخدمة بعد الحصول عليه من مركز خدمة المواطنين بالمحافظة أو الحى التابع له.

2. تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم مهندس الحى واستلام إيصال بها .

3. استكمال المستندات المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها بعد فحص الإدارات المختصة بالحى.

4. اعتماد الرخصة موضوع الخدمة ، وتسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

5. تحدد المدة الزمنية لإصدار الترخيص بـ 30 يوما من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة، وبدء العمل فور استلام الرخصة.