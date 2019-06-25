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لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن امتحان الجغرافيا غدا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:45 م
لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن امتحان الجغرافيا غدا امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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يؤدى غدا الأربعاء طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الجغرافيا، ويسعى بعضهم إلى التعويض خاصة بعد إخفاق البعض فى امتحان التاريخ.

 

"اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن الامتحان:

1ـ عدد أسئلة كراسة الامتحان 40 سؤالا.

2ـ المراجعة يجب أن تكون من كتاب المدرسة.

3ـ الأسئلة ستكون من كتاب المدرسة.

4ـ 28 صفحة عدد كراسة الامتحان.

5ـ على الطالب أن يتأكد من ترقيم الأسئلة فى ورقة البوكليت.

6ـ 3 ساعات مدة الإجابة عن الأسئلة.

7ـ 60 درجة النهاية العظمى للمادة.

8ـ  قبل البدء في الإجابة اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدا استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة والقلم الرصاص في الرسومات.

9ـ عدم استخدام مزيل الكتابة.

10 - عند إجابتك عن الأسئلة  المقالية، أجب في المساحة المخصصة للإجابة وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة.


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الجغرافيا للثانوية العامة

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