لأول مرة.. إنشاء 3 صالات ألعاب رياضية وصالة "جيم" لطلاب المدن الجامعية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا مع مجلس إدارة المدن الجامعية لمناقشة الخطة الصيفية الشاملة لصيانة وتنظيم المدن الجامعية بالحرمين الجديد والقديم، بقاعة مجلس الجامعة بحضور المحاسب أشرف القاضى، أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، وعدد من مديري العموم وبعض المشرفين عن المدن بالجامعة.

وأكد "عزيز"، خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والترميم والترفيق والفرش والتأثيث بجميع المبانى خلال عطلة الإجازة الصيفية وقبل بدأ العام الدراسى الجديد.

وأضاف "عزيز"، أن العام الجديد سيشهد تدشين خدمات جديدة لأول مرة لطلاب المدن الجامعية منها إنشاء 3 صالات ألعاب رياضية وصالة جيمنايزيوم "جيم" للطالبات بتكلفة إجمالية تقدر بمليون جنيه.

ومن جانبها قالت سامية زايد، إن خطة الصيانة هذا العام تحتوى على العديد من الجوانب الهامة في حياة الطالب الجامعي منها تجهيز قاعات الاستذكار غير المكتملة، ترميم مبنى هاء، استكمال الأثاث والبدء في فرش مبنى (54)، تجديد وتطوير القاعة الزجاجية، عمل عدد 16 مظلة مضيئة للاستراحة والاستذكار، إنشاء ناد اجتماعى خاص بالمدينة الجامعية بالحرم الجديد أسوة بالحرم القديم، فرش المسجد بمبنى (ب)، الاتفاق على أعمال المقاولة السنوية، الانتهاء من مبنى العارف والاستعداد لفرشه بالأثاث، التوسع في إنشاء الأجنحة المتميزة بواقع دور في كل مبنى، مخاطبة وزارة الأوقاف بمد مساجد المدن الجامعية بأئمة تعين الطلاب على الفهم الصحيح لأمور دينهم وتسهم فى بناء الوطن.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة وافق على تخصيص أتوبيس سعة 33 طالبا لخدمة طلاب المدن الجامعية.