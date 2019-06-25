قافلة طبية من جامعة المنصورة الى مدينتى طور سيناء وأبورديس بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء عن توجه قافلة طبية مجانية من جامعة المنصورة الي جنوب سيناء خلال المدة من 1 وحتي 4 يوليو 2019 المقبل في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الصحة وجامعة المنصورة والتي تحرص علي إبراز دورها في خدمة واستفادة المجتمع من الخبرات اﻷكاديمية تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والدكتورأشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود الملجيي، نائب رئيس جامعة المنصورة واشراف الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء

وقال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ان القافلة تنطلق أعمالها بمستشفي طور سيناء العام خلال يومي اﻹثنين والثلاثاء 1 و 2 يوليو المقبل ثم تختتم أعمالها بمستشفي أبورديس المركزي خلال يومي اﻷربعاء والخميس 3 و 4يوليو 2019.

واضاف وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم عدة تخصصات طبية في - التخدير - الجراحه العامة - وجراحه القلب - المخ واﻷعصاب - قلب - وجراحة اﻷوعية الدموية - و نساء وتوليد - و انف و اذن وحنجرة - مسالك بولية - باطنه عام وأمراض صدرية و اطفال وجلديه وتناسلية - و عظام - ورمد وأسنان - وأشعة - وتحاليل طبية كما توفر القافلة بعض اﻷدوية والمستلزمات الطبية هذا وتوفر المديرية كافة اﻷمكانيات من المستشفيات واﻷدوية وكافة المستلزمات الطبية والعيادات المتنقلة واﻷطقم الطبية المساعدة