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فيديو وصور.. أهالى ديرب نجم يشتكون من مقلب قمامة ويطالبون بنقله

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:30 ص
فيديو وصور.. أهالى ديرب نجم يشتكون من مقلب قمامة ويطالبون بنقله
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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كارثة حقيقية يعيشها أهالي عدد من قرى مركز ديرب نجم محافظة الشرقية لوجود مقلب قمامة يتوسط القرى و تنبعث منه أدخنة تعم شوارع ومنازل الأهالى مطالبين  المسئولين برفع القمامة واغلاق المكان .

 

وقال معتمد البقرى من قرية  العطارين مركز ديرب نجم محافظة الشرقية أن مقلب تدوير القمامة الموجود بجوار محطة صرف صحي ديرب نجم قرية السحايرة مصدر دائم للتلوث بسبب تراكم القمامة به لدرجة اشتعالها وخروج أدخنة كثيفة بمثابة كارثة بكل المقاييس يدمر الصحة العامة بخلاف إتلاف زراعات مئات الافدنة المحاورة له ونفوق الماشية والطيور ناهيك عن وفاة عدد من أهالى القرى المجاورة  .

 

ولفت ان هذه القمامة المتراكمة بها كل المخلفات الصناعية والكيماوية والزراعية السامة وعندما تشتعل ويتصاعد منها الدخان يكون ضار جدا وينعكس ءلك على الاهالى بالقرى المجاورة ويصيبها بالأمراض الفتاكة كما يؤثر على الزراعات والحيوانات والطيور.

وقال أنه اصيب بأمراض القلب وتصلب الشرايين بسبب هذه الأدخنة التى لا تنقطع عن القرية بشكل دائم وقمت بتركيب دعامات أكثر من مرة ناهيك عن نفوق عدد من الماشية الخاصة بى.

وأضاف علاء مراد  من اهالى المنطقة ان تراكم القمامة يجعلها تشتعل وتصدر منها ادخنة مميتة  تجعلنا نترك بيوتنا ونذهب لاقاربنا في أماكن بعيدة خوفا من الأمراض التي تصيبنا .

وقال وفيق يسرى من قرية ليبو ان الادخنة تعم منازل وشوارع القرية و تجعلنا لا نستطيع التنفس  وتصدر لنا أمراض الصدر والرئتين وخلافه بسبب الاهمال والتسيب وترك القمامة دون رفعها أو استغلالها وترك القمامة جعل النباشين يتنافسون في نبذها واخذ منها ما يريدون وترك الروائح الكريهة تعم المكان.

وطالب الأهالى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بنقل هذا المقلب من المكان نهائيا وإرسال لجان طبية لفحص الأهالى وعلاجهم حرصا على أطفالنا ونسائنا.

احد-الاهالى-ونجله
احد الاهالى ونجله

 

احد-الاهالى-يستغيث
احد الاهالى يستغيث

 

الاهالى
الاهالى

 

القمامة_1
القمامة

 

دخان-منبعث-من-القمامة
دخان منبعث من القمامة

 

عدد-من-الاهالى
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