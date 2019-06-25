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فيديو.. لحظة القبض على أمير داعش فى اليمن

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:14 م
فيديو.. لحظة القبض على أمير داعش فى اليمن أكبر خلية لداعش فى اليمن
إيمان حنا

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تنشر "اليوم السابع" فيديو للحظة إلقاء القبض على أمير داعش فى اليمن، من قبل قوات تحالف دعم الشرعية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، أن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمنى، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابى باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالى للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، طبقا لوكالة واس.
 

وأوضح العقيد المالكى أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابى وكذلك وجود (3) نساء و (3) أطفال.

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وأضاف العقيد المالكي أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية وكذلك سلامة النساء والأطفال الموجودين بالمنزل، وقد استمرت العملية مدة (10) دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، نتج عن العملية إلقاء القبض على أمير التنظيم، وكذلك أعضاء من التنظيم ولم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين. كما أسفرت العملية عن مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة GPS، أجهزة اتصال) وغيرها من المقبوضات.

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وبيّن العقيد المالكي أن هذه العملية تأتى امتداداً للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابى وبالأخص فى اليمن، وتأتي استكمالاً لجهود المملكة فى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

مؤكداً استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولى ضد داعش وبالتعاون مع حلفائها لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب.

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واختتم العقيد المالكى تصريحه بالقول إن مسار التحقيق يقتضى الحفاظ على باقى التفاصيل عن طبيعة العملية وأعضاء التنظيم الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وسيتم الإعلان عن بقية التفاصيل فى حينها.

 

 
 

اليمن

داعش

التحالف

الحوثيين

السعودية

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