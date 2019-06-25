فيديو.. عروض عسكرية وطائرة بدون طيار فى حفل زفاف ملكة جمال لبنان

كتب: محمد جمال ووكالات

طغت على حفل زفاف ملكة جمال لبنان لعام 2013، كارن جراوى، السبت الماضى، الأجواء العسكرية، حيث احتفلت "جراوى" بزواجها من الملازم أول جاد وهبة، نجل العميد أحمد وهبة، فى زفاف ضخم، شهد عرضا عسكرية، وتحليق طائرة تحكم عن بعد "درون" من فوقه لتصوير أحداثه، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وتألقت كارن جراوى فى حفل الزفاف بفستان صمم لها خصيصا من قبل أكبر دار للأزياء فى لبنان ،أما عريسها، فحرص على ارتداء الزى العسكرى، إلى جانب أصدقائه فى السلك.

وكانت كارن جراوي أعلنت خطوبتهما قبل عامين، ونشرت مجموعة صور من الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تغيب عن نشاطها على الصفحة.